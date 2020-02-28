Beşamel soslu kabak sandal nasıl yapılır? Küçük küçük sandalcıklar üzerine beşamel sosu nar gibi kızaran işte ağzınızın suyunu akıtan o lezzetin sırlarını sizinle paylaşıyoruz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.

Beşamel Soslu Kabak Sandal Malzemeler:

5 tane kabak

1 kâse dolusu tavuk kıyması

2 tane çarliston biber

1 tane kırmızı biber

2 adet domates

2 tane soğan

1 diş sarımsak

Göz kararı tuz,

Kimyon

Kekik

Pul biber

Kırmızı tatlı biber

Karabiber

Yarım yemek kaşığı salça

Üzerine Beşamel Sos için;

2 yemek kaşığı tereyağı

1, 5 yemek kaşığı un

1, 5 su bardağından biraz fazla süt

Biraz tuz karabiber

En üstü için:

Rendelenmiş kaşar peynir

Son olarak sos için:

1 yemek kaşığı salçayı

1 su bardağı sıcak su

Beşamel Soslu Kabak Sandal Yapılışı:

Öncellikle tavuk kıymalı iç harcımızı hazırlayalım. Soğanı doğrayıp hafif tavada kavuralım. Tavuk kıymasını içerisine atalım.

Tamamen kavrulduktan sonra biberi atalım.

Ardından domates, salça ve sarımsağı atalım.

Pişince hepsi altını kapatalım. Kabaklarımızı yıkayıp ortadan ikiye bölelim.

İçlerini oyup kızartalım.

İçlerini oyduğumuz kabaklara tavuklu iç harçtan koyalım.

Beşamel sosu yapalım tavada tereyağını eritip unu kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra topaklanmaması için sütü azar azar ekleyelim. Çırpıcıyla karıştırarak (topaklanmaması için) pişirelim.

Kabakları fırın tepsine dizelim. Üzerine önce beşamel sostan dökelim ardından kaşar rendesi ekleyelim.

1 yemek kaşığı salça ve sıcak suyu karıştırıp özdeştirelim. Fırın tepsinin içerisine bu sosu dökelim. Önceden ısıttığımız fırında üzeri kızarana kadar fırında pişirin.

Sıcak bir şekilde servis edin. Afiyet olsun.