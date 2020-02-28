Beşamel soslu fırında tavuk nasıl yapılır? Beyaz renkli sosların kraliçesi olan beşamel sos yemediğiniz sebzeleri bile yenebilir hale gelmiştir. Beşamel sosa en çok yakışan tavuk yemeğidir.
Beşamel Soslu Fırında Tavuk Malzemeler:
Beşamel Sos İçin Malzemeler:
- Tepeleme 2 yemek kaşığı un
- 3 su bardağı süt
- 50 gr tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- Bir tutam karabiber
Tavuklu Harç İçin:
- 1 adet soğan
- 1 adet kapya biber
- 1 bütün tavuk göğsü
- 1 adet yeşil biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı pul biber
Patatesler için:
- Yarım çay kaşığı tuz
- 3 adet orta boy patates
- 1 tatlı kaşığı kekik
- Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için;
- 100 gram kaşar peyniri rendesi
Fırında Beşamel Soslu Tavuk Yapılışı:
- Patatesleri doğrayıp hazırlayarak fırına verelim. Yuvarlak bir şekilde dilimleyerek baharatlayarak ve yağlayarak fırına verelim. Tek sıra halinde dizelim. 200 derecelik fırında 20 dakika pişirelim. Tam pişmiş olmasın diğer malzemelerle tekrar pişirelim.
- Tavuklu harcımızı hazırlamaya başlayalım. Tavada sıvıyağı ve soğanları kavuralım. Soğanlar kavurulunca ince doğradığınız sarımsakları ekleyin. Küp formunda doğradınız tavukları ilave edip kavuralım. Tavuklar piştikten sonra yeşil biber ve kapya biberleri ilave edelim. Onları kavurduktan sonra salçayı ekleyin. Baharatları ekleyelim. Piştikten sonra soğumak için kenara alın.
- Beşamel sosunu hazırlayalım. Tereyağını eritelim, unu kokusu çıkana kadar kavuralım, sütü ekleyip azar azar karıştıralım topaklanması için karıştırarak pişirelim. Sonra onu kenara koyalım.
- Bütün malzemeleri birleştirerek yemeği fırına atalım. Patates ve tavukları beşamel sosunu üzerine ekleyelim. Üzerine kaşar peynir rendeleyelim. 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim.
Fırında Beşamel Soslu Tavuk Püf Noktaları:
- İlk pişirmede patatesleri tam pişirmemelisiniz.
- Beşamel sos hazırlanırken un kokusu çıkana pişirin. Topaklanmaması için sürekli karıştırın.
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