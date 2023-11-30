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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Beş yılda 47 milyon Euro yatırım - Teknoloji Haberleri

        Beş yılda 47 milyon Euro yatırım

        Panasonic Electric Works Türkiye, son beş yılda gerçekleştirdiği toplam 47 milyon Euro'luk' yatırımla üretim kapasitesini artırırken, yüzde 40 ek istihdam yarattığını açıkladı. Türkiye operasyonunda 60'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan şirket hedefinin üretim kapasitesini yüzde 200 artırarak ihracatta vites yükseltmek olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:19
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        Beş yılda 47 milyon Euro yatırım
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        Türkiye faaliyetlerine 2014 yılında, sektörünün lider markası VİKO’ya gerçekleştirdiği yatırımla başlayan Panasonic Electric Works Türkiye, İstanbul, Sancaktepe’de bulunan tesisinde gerçekleştirdiği yatırımlarını, Türkiye bayilerinin de katılımı ile düzenlenen törenle kamuoyuna tanıttı.

        60’tan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile markasını dünya pazarlarında başarıyla temsil eden ve Türkiye’deki sektör liderliğini sürdürdüğünü açıklayan Panasonic Electric Works Türkiye’nin son yatırımlarla birlikte geçtiğimiz beş yılda Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırımların toplamı 47 milyon Euro’ya ulaştığını duyurdu.

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        ÜRETİM KAPASİTESİ YÜZDE 43 ARTTI

        Panasonic Electric Works Türkiye Başkanı Takeuji Kazuhiro ve diğer üst düzey yöneticilerin katıldığı törende konuşan Panasonic Electric Works Türkiye Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Azim Tuncinar, “Bu önemli yatırımlarla rekabet gücümüzü artırarak markamızın Türkiye operasyonunun dünyanın dört bir yanında temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Son beş yıllık dönemde yaklaşık 47 milyon Euro, yani 1,5 milyar TL’lik tesis yatırımına imza attık. Sektörümüzde dünyanın en önemli ve modern tesislerinden birine sahip olmamızı sağlayan bu yatırımla birlikte toplam üretim kapasitemiz yüzde 43 oranında arttı. Devam eden yatırımlarımızla hedefimiz yüzde 200’lük kapasite artışı” dedi. Türkiye’nin sahip olduğu büyüme potansiyeline olan yüksek inançları nedeniyle yatırımlarını ve istihdama olan katkılarını her geçen yıl artırarak sürdürdüklerini vurgulayan Tuncinar, “Nihai ürünün fabrika dışına alınmasıyla, lojistikten üretime alan kazandırmıştık. Bu adımla başlayan yatırım sürecimizi devam ettireceğiz. Üretim kapasitemizi iki katına çıkarma yolundaki modernleştirme yatırımlarını sürdüreceğiz” diye konuştu.

        TAMAMI ÖZ KAYNAKLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        2018 yılından bu yana otomatik montaj hattı, plastik ve metal yarı mamullerin hazırlandığı plastik enjeksiyon makineleri, metal kesme presleri, kalıp imalat teknolojileri, kalite laboratuvarları ve yeni ürünlerin devreye alınması gibi birçok yatırımı hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarının altını çizen Tuncinar, tüm bu yatırımları şirketin öz kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Son yatırımlarla kalıp imalat teknolojisinin güncellendiğini, kapasite artışı için kalıphane bölümüne, CNC, dalma erozyon, taşlama tezgâh yatırımları yapıldığını ifade eden Tuncinar, “Plastik yarı mamullerimiz için preshane bölümüne plastik enjeksiyon makineleri ve plastik kalıp yatırımları, metal yarı mamullerimiz için de metal kesme bölümüne yüksek hızlı pres makineleri ve metal kalıp yatırımları yaptık. Ürünlerin otomatik montajlanması için de montaj bölümüne ürünlerimize özel olarak tasarlanmış, sektörün en yüksek üretim kapasitesine sahip otomatik montaj hattını kurduk” ifadelerini kullandı.

        10 ÇALIŞANDAN DÖRDÜ KADIN

        Hem iç hem de dış pazara hizmet edecek şekilde hayata geçirilen yatırımlarla hem pazar paylarını hem de istihdama olan katkılarını artırdıklarını vurgulayan Tuncinar, son beş yılda yüzde 40’lık bir istihdam artışı yaşadıklarını, bu artışın önemli bölümünü de kadın çalışanların oluşturduğunu söyledi. Tuncinar, şirkette kadın çalışan oranının yüzde 40’a yaklaştığını belirtti.

        Tuncinar, dünyanın teknoloji devleri arasında yer alan Panasonic Holding’e bağlı olarak, gerçekleştirdikleri tüm yatırımlarda, ‘Yeşil Mutabakat’a uygun şekilde enerji verimliliği yüksek, Endüstri 4.0 altyapısı olan çevreci ve kaynakları maksimum seviyede etkin kullanan teknolojileri tercih ettiklerini söylerken, “Önümüzdeki dönemde de sektörümüzde dünyanın lider kuruluşları arasında yer almak ve iş alanlarımızı genişleterek konforlu ev ve yaşam alanlarına katkı sağlamak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Sadece kapasite artışı veya modernizasyon yatırımları değil, planlamadan ürün sevkiyatına kadar tüm süreçlerde uçtan uca yatırımlarımız da devam edecek” diye konuştu.

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