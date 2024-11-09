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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BES'teki fonların büyüklüğü 1.15 trilyon liraya yaklaştı - İş-Yaşam Haberleri

        BES'teki fonların büyüklüğü 1.15 trilyon liraya yaklaştı

        Bireysel emeklilik sistemi (BES) ve otomatik katılım sistemindeki (OKS) devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü, 31 Ekim itibarıyla 1 trilyon 142 milyar 237,6 milyon liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 17 milyona yaklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 13:26 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:26
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        BES'in büyüklüğü 1.15 trilyon liraya yaklaştı
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        Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 21. yılını geride bırakırken, katılımcılarına sağladığı getirilerin yanı sıra yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

        Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 31 Ekim itibarıyla BES'te katılımcıların fon tutarı 943,5 milyar liraya, devlet katkısı fon tutarı ise 120 milyar 649,6 milyon liraya ulaştı. Böylece katılımcıların toplam fon büyüklüğü 1 trilyon 64 milyar 164,8 milyon lirayı buldu. OKS'de ise katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarıyla birlikte 78 milyar 72,8 milyon liraya yükseldi.

        FON BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ 385 MİLYAR LİRAYI AŞTI

        2023 sonunda BES'teki katılımcı sayısı 8 milyon 676 bin 46, katılımcıların fon tutarı da 625 milyar 517,8 milyon lira olarak kaydedilmişti. Devlet katkısı fon tutarı da 77 milyar 750,8 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

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        Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 49 milyar 972,5 milyon lira, devlet katkısı ise 3 milyar 180,4 milyon lira olmuştu. Sektör 2023 yılını BES ve OKS dahil toplamda 756 milyar 421,5 milyon lira fon büyüklüğü ve 15 milyon 979 bin 96 katılımcı ile tamamladı.

        Böylelikle 2023 sonundan 31 Ekim'e kadar geçen sürede, BES'te katılımcı fon tutarı devlet katkısı dahil 360 milyar 896,2 milyon lira artış gösterirken, OKS katılımcılarının biriktirdiği fon tutarı da devlet katkısı dahil 24 milyar 919,9 milyon lira yükseliş kaydetti.

        BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 2023 yıl sonundan 31 Ekim 2024'e kadar 385 milyar 816,1 milyon liralık artış görüldü. Aynı dönemde BES'te katılımcı sayısı 719 bin 439 kişi artarak 9 milyon 395 bin 485’e çıkarken, OKS dahil toplam katılımcı sayısı 16 milyon 967 bin 615'e yükseldi.

        BİRİKİMLERİN 308 MİLYAR LİRASI FAİZSİZ FONLARDA

        BES'teki fon tutarının 692 milyar 611,2 milyon lirası faizli fonlarda, 250 milyar 904 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 108 milyar 727,7 milyon lirası faizli, 11 milyar 922 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

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        OKS'deki 7 milyon 572 bin 130 çalışanın biriktirdiği fon tutarının 30 milyar 834,7 milyon lirası faizli fonlarda, 42 milyar 460,7 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alırken, OKS'deki 4 milyar 777,4 milyon liralık devlet katkısı fon tutarının da 1 milyar 937,9 milyon lirası faizli, 2 milyar 839,5 milyon lirası faizsiz fonlarda bulunuyor.

        18 YAŞ ALTI BES KATILIMI 1.3 MİLYONU AŞTI

        Türkiye'de Haziran 2021'de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olması amaçlanan uygulama büyümeye devam ediyor.

        31 Ekim itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 30,2 milyar liraya yükseldi. Fon tutarının 24 milyar 770,7 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken, devlet katkısı fon tutarı 5 milyar 442 milyon lira olarak gerçekleşti. Sisteme 1 milyon 362 bin 813 çocuk dahil olurken, en çok katılım 121 bin 302 ile sıfır yaşta görüldü.

        31 Aralık 2023'ten 31 Ekim’e kadar geçen sürede 18 yaş altı uygulamasına 346 bin 772 kişi dahil olurken, fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 17 milyar 742 milyon 296 bin artışla 30 milyar 212 milyon 767,4 bin liraya yükseldi.

        Söz konusu tarihte bankalar tarafından iletilen kredi başvuru sayısı 560, gösterilen teminat tutarı ise 164 milyon 715 bin lira oldu.

        Emeklilik şirketleri, 485 kredinin 135 milyon 215 bin liralık teminatına onay verirken, yapılan başvuruların yüzde 80’i olan 453 kredinin başvurusu kesinleşti ve merkezi alacağın devri fonuna aktarılan teminat tutarı 121 milyon 199 bin lira oldu.

        Evlilik ve konut edinimi için hayata geçen kısmi ödeme uygulaması kapsamında, 31 Ekim itibarıyla evlilik için 12 sözleşmeden 5,4 milyon lira, konut alımı için 138 sözleşmeden 68 milyon lira olmak üzere toplam 150 sözleşmeden toplam 73,4 milyon liralık ödeme yapıldı.

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