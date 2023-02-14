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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (SEDDK) hazırladıkları 'Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak değişikliğe yönelik olarak şu açıklamaları yaptı. Kurum'dan yapılan açıklamada Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında, katılımcıların yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşmayan katkı paylarına yüzde 30 oranında devlet katkısı ödendiği hatırlatılarak "Katılımcı ise sistemde geçirdiği süreye göre bu devlet katkısına kademeli olarak hak kazanmaktadır. Dolayısıyla Devlet katkısı, bu amaca hizmet etmek üzere kurulmuş ayrı fonlarda (katkı fonu) yatırıma yönlendirilmekte ve katılımcının çıkış/emeklilik hakkını kullanması durumunda hak ediş oranına göre katılımcıya ödenmektedir" denildi.

MAKUL RİSK VE GETİRİ ŞART

Devlet katkısı fonlarının yatırım yapabileceği araçların belirlenmesinde, sistemin uzun vadeli yapısına uyumlu bir yaklaşımın izlenmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada şu görüşler dile getirildi: "Zira, bu fonların makul bir risk seviyesinde reel getiri sağlaması katılımcının sisteme güveninin korunması ve devlet katkısının değer kaybetmemesi bakımından dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla, bu fonların yatırım yapabilecekleri araçların çeşitliliği kritik bir husustur. Bu çerçevede, gerek sektör gerekse de katılımcılarımızdan kurumumuza ulaşan talepler dikkate alınarak, devlet katkısı fon portföyünde asgari yüzde 70 olarak belirlenmiş olan kamu borçlanma araçları oranının azaltılması ve hisse senedi oranının artırılmasının fon performansını olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir."

HİSSE YATIRIMI İKİYE AYRILDI

Bu bağlamda, hem fon performanslarını artıracak hem de Türkiye'nin finansal piyasalarının derinliğine ve üretim odaklı ekonomi politikasının desteklenmesine katkı sağlayacak bu değişikliğin hayata geçirilmesi için katkı fonlarının portföy sınırlandırmasında değişikliğe gidildiği belirtilerek kamu borçlanma araçlarının asgari oranının yüzde 70’ten yüzde 50’ye indirildiği, hisse senedi oranlarının ise yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkarıldığı ifade edildi. Hisse senedi yatırımlarının ise ikiye ayrılarak belirli endeksleri takip eden borsa yatırım fonlarına, fon portföyünün asgari yüzde 10’u oranında yatırım yapılması temin edildiği vurgulandı.

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