BES'ten nakit çekme imkanı sağlanacak olması aktif çalışma hayatına sahip olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yapılan yeni düzenlemeler içe evlilik, eğitim ve sağlık nedeniyle sistemden çıkmadan nakit para çekme imkanı gelecek.

BEST'TEN NAKİT PARA ÇEKİLEBİLECEK

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yeni düzenleme geliyor. "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programda Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

403 sayfadan oluşan programa göre Bireysel Emeklilik'te (BES) otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek. Bireysel emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.

BES NEDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi (kısaca “BES”),kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.