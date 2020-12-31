Leyla Emadi, Albena Martinova, Çağrı Saray, Candaş Şişman ve Ufuk Yılmaz'ın çalışmalarından oluşan sergi ortak mekânda sanatseverlerin ziyaretine sunuluyor.

"YERSİZ-YURTSUZLAŞTIRMA'NIN AİDİYETSİZLİĞİ

Albena Martinova’nın eserleri sanatçının kendi içine yaptığı yolculuğun hikayesidir. Sanatçı; masallar, mitler ve onların sağduyu sınırlarının ötesine geçen paradoksal mantık bileşenlerinden etkilenmekte, hafıza kavramı ve algı sargılarını çalışmalarının merkezine almakta. Yer değiştirmelerle ‘yersiz yurtsuzlaştırılma’nın doğurduğu aidiyetsizlik bağlamı, ne orada ne başka bir yerde olabilmenin çatışması ile sanatçı kendini çoğalmış ve dönüştürülmüş, sökülmüş bir benlik olarak tanımlanıyor.

SOYUT/SOMUT İKTİDARIN FORMSAL TEMSİLLERİ

Çağrı Saray’ın,“Bellek Mekanları” serisinin devamı niteliğindeki çalışmalar, bireye özgü anlam taşıyan sosyal ilişki ağlarının düğüm noktası olarak kentsel/mimari yapıları ele alıyor. Türkiye’nin yakın tarihine ve toplumsal belleğine dair “bilgi”yi barındıran yapıları içeren Çağrı Saray’ın “Bellek Mekanları” bireysel ve ortak hafızaları referans alan kentsel yapıları, bu yapıların sembolik olarak taşıdıkları anlamları ve soyut/somut iktidar mücadelelerin formsal temsili olarak kente odaklanıyor.





FORMLARI DİJİTAL İMGELERLE YÖNLENDİRMEK

Candaş Şişman, dijital ve mekanik teknolojileri kullanarak yaptığı çalışmalarla zaman, mekân ve hareket kavramımızı yönlendirmeyi hedefliyor. Doğa bilimlerini ve evreni referans alan sanatçı, fiziksel formları dijital olarak üretilmiş imgelerle birleştiriyor. Böylece fiziksel dünya ile dijital dünya arasında bir köprü oluşturuyor. Sanatçının işlerinde hedeflediği, izleyiciye öz bir deneyim yaşatmak ve bunun sonucunda karmaşık fikirsel bir süreç ve yalın bir sonuç üretebilmelerini sağlayabilmek.

HUZURSUZLUK VE PROTEST DURUŞ HALİ...

Eserlerinde genel olarak sosyal içerikli temaları işleyen Leyla Emadi, politika, din, siyaset girdabından arınmış ‘saf yaşamsal alan’ların olduğu, özgür iradenin hakim olduğu bir dünyayı hayal etmesine rağmen yaşadığı coğrafyanın ve toplumun önüne koyduklarından etkilenerek üretmekte. Çalışmalarının çoğundaki huzursuzluk ve protest duruş hali de bu anlatımcı dilden ileri gelmekte.geliyor.

GERÇEKLİK İLE SOYUTLUK SARKACINDA

Ufuk Yılmaz, resim alanında sürdürdüğü çalışmalarında modern mimariye ait yaşam alanlarının insan ve doğa arasındaki ilişkisini ele alınıyor. Herkesin aşina olabileceği sıradan görüntüleri gerçeklik ve soyutluk arasında gidip gelen gizemli halleriyle anlatılıyor.

Sergi, 10 Ocak 2021 tarihine kadar Vision Art Platform’un 42 Maslak mekanında, online olarak da www HYPERLINK "http://www.visionartplatform.co/".visionartplatform.co adresinden ziyaret edilebilir.

42 Maslak: Kat 5 Ahi Evran Cd. No.6 Sarıyer, İstanbul

Teşvikiye: Harbiye mh. Maçka cd. Bronz sk. Başarı apt. no.1/13 Şişli, İstanbul



info@visionartplatform.co

https://www.visionartplatform.co/

Vision Art Platform, sergi projeleri ile aynı zamanda interaktif etkileşime açık workshop, sanatçı konuşmaları, performans ve deneyim temelli aktiviteler ile her kuşaktan ve farklı köklerden izleyiciyi sanat çatısı altında yan yana getirmeyi amaç edinmiştir. Modern kent hayatının dinamizmini street art, pop sanat, disiplinler arası deneyimler ile güncel sanatının yaratıcı yüzü ile birleştirip sanata anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir köprü kurmak Vision Art Platform’un yaratmayı hedeflediği farkın özünü oluşturmaktadır.