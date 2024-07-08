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        Haberler Dünya Beryl Kasırgası, Teksas'ı vurdu: 1 milyonu aşkın hane elektriksiz kaldı | Dış Haberler

        Beryl Kasırgası, Teksas'ı vurdu: 1 milyonu aşkın hane elektriksiz kaldı

        Karayipler'i etkisi altına alan Beryl Kasırgası, ABD'nin Teksas eyaletini etkisi altına aldı. "Kategori 1" şiddetine ulaşan Beryl Kasırgası sebebiyle büyük elektrik kesintisi yaşandı. Houston'daki iki havalimanında binden fazla uçuş iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 18:32 Güncelleme: 08.07.2024 - 18:58
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        • 1

          ABD'nin Teksas kıyılarına "kategori 1" şiddetinde ulaşan Beryl Kasırgası nedeniyle 1 milyondan fazla hane ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

        • 2

          Teksas eyaletinin Houston kentinde şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle bölgedeki caddeler su altında kaldı.

        • 3

          ABD merkezli elektrik ve doğal gaz kuruluşu CenterPoint Energy, bölgedeki 1 milyonu aşkın hane ve iş yerinin elektriksiz kaldığını duyurdu.

        • 4

          ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Karayipler'i etkisi altına alan ve "kategori 1" şiddetinde Texas kıyılarına ulaşan Beryl Kasırgası'nın yarın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düşebileceğini açıkladı.

        • 5

          Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre de Houston'daki iki havalimanında 1000'den fazla uçuş iptal edildi.

        • 6

          Teksas sahilindeki vatandaşlar, evlerinin ve iş yerlerinin camlarını tahtalarla kapatarak kasırgaya karşı önlem almıştı. Sahil kasabalarında oturanlar da tahliye emri sonrası bulundukları yerlerden ayrılmaya başlamıştı.

        • 7

          Kasırganın etkili olduğu Grenada Adası'nda 3, St. Vincent ve The Grenadines'te 1, Venezuela'da ise 3 kişi hayatını kaybetmişti.

        • 8

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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