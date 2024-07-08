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        Haberler Gündem Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: Bolu Dağı değil Düzce Dağı | SON DAKİKA HABERİ

        Düzce Belediye Başkanı Özlü: Bolu Dağı değil Düzce Dağı!

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'Bolu Dağı' isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirterek, dağın isminin "Düzce Dağı" olması gerektiğini söyledi. Başkan Özlü, dağın coğrafi olarak Düzce tarafında kaldığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 10:07 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:07
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        Düzce Belediye Başkanı Özlü: Bolu Dağı değil Düzce Dağı!
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        Düzce'den, 25. ve 26. Dönem AK Parti Milletvekilliği ve 65. Dönem T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu.

        "DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR VARDIR"

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü.
        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü.

        Belediye Başkanı Özlü, yaptığı paylaşımla ‘Bolu Dağı’ isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirtti. Özlü, "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar.

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        "BOLU TARAFI OVADIR, DAĞ DÜZCE TARAFINDADIR"

        Bunlardan birisi de Bolu Dağı ismidir. Aslında Bolu tarafında dağ yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası Bolu Dağı değil, Düzce Dağı'dır.

        "BU YANLIŞI DÜZELTELİM"

        Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim" dedi.

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        #bolu dağı
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