Lav kayaları arasına inşa edilen 'gizemli kale' görüntülendi

"ÇOK ÜNİK BİR ESER"

Çavuşoğlu, kalenin bir devlet eli ve gücüyle inşa edildiği tespitinde bulunduklarını ifade ederek, "Lav kayalıkların arasında ve ulaşılması çok güç noktada inşa edilmesi bizi şaşırttı. Buraya atlarla asla ulaşılmıyor, çok engebeli bir arazi. Bu nedenle çok ilginç ve gizemli bir yer. Savaştan kaçan üst düzey yöneticilerin sığındığı şato gibi bir yer.