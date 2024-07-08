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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Efe Akman, dört sezonluk imzayı atıyor! - Galatasaray Haberleri

        Efe Akman, dört sezonluk imzayı atıyor!

        Galatasaray altyapısının son yıllardaki en büyük potansiyellerinden biri olarak gösterilen Efe Akman'ın geleceği netleşti. 18'ine geçen aylarda basan genç futbolcuyla dört yıllık anlaşma sağlandı. Efe, Avusturya kampına kadar profesyonel sözleşmeyi resmen imzalayacak

        Giriş: 08.07.2024 - 15:02 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:02
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        Efe Akman imzayı atıyor!
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        Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Efe Akman imzayı atıyor!

        18 yaşına geçen aylarda basan ve halen amatör sözleşmesi bulunan genç futbolcuyla görüşen sarı-kırmızılı yetkililer, Efe Akman ile dört yıllık anlaşma sağladı.

        Yeni sezon hazırlıklarına yarından itibaren Avusturya'da devam edecek olan Galatasaray'da Efe'nin de resmi imzayı kısa süre içerisinde atarak kamp çalışmalarında A Takımla olması bekleniyor.

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        Efe Akman'la geçen aylarda Roma ilgilenmiş; profesyonel sözleşme yapılması durumunda resmi teklif gelebileceği de öğrenilmişti.

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        Efe Akman'ın abisi Hamza Yiğit Akman'ın ise Galatasaray'la olan sözleşmesi sona erdi.

        Düzenli forma giyebileceği bir kulüpte oynamak isteyen 19 yaşındaki futbolcunun ise sarı-kırmızılılardan ayrılması bekleniyor.

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