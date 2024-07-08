Efe Akman, dört sezonluk imzayı atıyor!

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Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Efe Akman imzayı atıyor!

18 yaşına geçen aylarda basan ve halen amatör sözleşmesi bulunan genç futbolcuyla görüşen sarı-kırmızılı yetkililer, Efe Akman ile dört yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon hazırlıklarına yarından itibaren Avusturya'da devam edecek olan Galatasaray'da Efe'nin de resmi imzayı kısa süre içerisinde atarak kamp çalışmalarında A Takımla olması bekleniyor. Efe kalıyor, Hamza gidiyor! Haberi Görüntüle Efe Akman'la geçen aylarda Roma ilgilenmiş; profesyonel sözleşme yapılması durumunda resmi teklif gelebileceği de öğrenilmişti. REKLAM

Efe Akman'ın abisi Hamza Yiğit Akman'ın ise Galatasaray'la olan sözleşmesi sona erdi. Düzenli forma giyebileceği bir kulüpte oynamak isteyen 19 yaşındaki futbolcunun ise sarı-kırmızılılardan ayrılması bekleniyor.