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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Efe Akman Galatasaray'da kalıyor, Hamza Akman ayrılıyor! - Galatasaray Haberleri

        Efe Akman Galatasaray'da kalıyor, Hamza Akman ayrılıyor!

        Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kısa bir kamp ile değerlendiren Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosu için planlamalar da yapılmaya başlandı. Gelecekleri merak edilen Efe Akman ve Hamza Akman'ın durumları da netleşiyor. Henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan Efe Akman, Okan Buruk'un gözüne girerken Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Hamza Yiğit Akman ise sezon sonunda yuvadan uçacak

        Giriş: 29.03.2024 - 09:46 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:46
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        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
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        Süper Lig'de şampiyonluğa kenetlenen Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarına başlamış durumda. Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kısa bir kamp ile değerlendiren sarı-kırmızılılarda Okan Buruk da gelecek sezonlara yönelik kararlarını vermeye başladı. Gelecekleri merak edilen Akman kardeşlerinin de akıbetleri netleşti.

        EFE, BURUK'UN GÖZÜNE GİRDİ!

        Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği Efe Akman, yuvada kalmayı tercih etti. Galatasaray ile henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan genç futbolcu, Okan Buruk ve kurmaylarının gözüne girmiş durumda.

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        Florya'nın son dönemde yetiştirdiği en potansiyelli oyuncular arasında kabul edilen Efe, yurt dışından ilgi bulunmasına rağmen Galatasaray'da kalmaya karar verdi.

        Sarı-kırmızılılar, 18 yaşına geçen günlerde basan genç futbolcunun temsilcisi ile kısa sürede masaya oturacak ve profesyonel sözleşme imzalayacak.

        HAMZA YİĞİT AKMAN YUVADAN UÇUYOR

        Efe Akman'ın abisi Hamza Yiğit Akman ise sezon sonunda yuvadan uçuyor. 19 yaşına gelmesine rağmen istediği süreleri bulmakta zorlanan genç futbolcu, düzenli oynamak istediği bir kulübe gitmek istiyor.

        Teknik heyeti etkilemeyi başaramayan Hamza Yiğit Akman'a yurt dışından da ilgi bulunurken sezon sonunda Galatasaray'a veda etmesi bekleniyor.

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