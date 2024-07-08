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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ağırlaştırılmış müebbet aldı ama tutuklanmadı! | Son dakika haberleri

        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni karar! Müebbete mahkum edildi ama tutuklanmadı

        İstanbul'da 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin yaklaşık 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen, sonra da haklarında beraat kararı verilen baba ve üvey annenin davasında flaş bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesinde bugün görülen duruşmada, baba Nezih Çinkitaş hakkında 'Canavarca hisle öz kızına karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezası iyi halden müebbete çevrilen ve hakkında tutukluluk kararı verilmeyen babaya ise yurt dışı yasağı konuldu. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberi...

        Giriş: 08.07.2024 - 16:22 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:38
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        Müebbet aldı ama tutuklanmadı!
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        İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında Hande Çinkitaş'ın (12) başına çekiçle vurulup, boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin davanın duruşması bugün istinaf mahkemesinde görüldü.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bugün görülen üçüncü duruşmaya, baba Nezih ile üvey anne Ş. Çinkitaş katıldı. Duruşmada Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Yılmazer ile avukatı Hasan Kocabey de hazır bulundu.

        MAHKEMEDE SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

        Mahkemede baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Ş. Çinkitaş dinlendi. Baba Nezih Çinkitaş, ile üvey anne Ş. Çinkitaş yaptıkları savunmada, cinayetle ilgileri olmadığını yeniledi. Savcılık tarafından hazırlanan mütalaada cinayetin, sabah saatlerinde meydana geldiğini ve baba Nezih Çinkitaş’ın olay saatinde evde olduğunu belirterek, baba hakkında en ağır ceza olan ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Baba hakkında bu cezanın verilmesini talep eden savcılık, üvey anne Ş. Çinkitaş hakkında da olay zamanında evde olmadığını belirterek beraat kararının verilmesini istedi.

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        MÜEBBET KARARI ÇIKTI

        Bugün görülen duruşmada savunmaların ardından mahkemede karar çıktı. Mahkeme, baba hakkında en ağır ceza olan ‘Canavarca hisle öz kızına kasten karşı kasten veya eziyet çektirerek öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, üvey anne Ş. Çinkitaş hakkında da yerel mahkemenin verdiği beraat kararını onadı.

        BABA TUTUKLANMADI

        Cezası iyi halden müebbete çevrilen ve hakkında tutukluluk kararı verilmeyen babaya ise yurt dışı yasağı konuldu. Davaya müdahil olan Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Yılmazer’in avukatı Hasan Kocabey, ağırlaştırılmış müebbet cezası alan baba Nezih Çinkitaş’ın tutuklanmamasına şaşırdıklarına belirterek "Mahkemede üvey anneye beraat kararı çıktı. Yerel mahkemenin kararını uyguladı. Biz itiraz sürecimizde, annenin beraat kararına itiraz edeceğiz. Aynı zamanda ağırlaştırılmış müebbet cezası alan baba hakkında da tutuklanmasını talep edeceğiz. Açıkçası, böyle bir ceza alan kişinin neden tutuklanmadığına şaşırdığımızı söyleyebiliriz. Savcılık cinayetin sabah erken saatlerde yaşandığını belirtiyor. Adli Tıp Kurumu raporu ve diğer raporlarda da Hande'nin sabah saat 07.00 ile 08.30 sıralarında öldürüldüğü kaydediliyor. Bu saatlerde de üvey anne Ş. Çinkitaş'ın da evde olduğunu görüyoruz. Kendisi evden sabah 08.30 ile 08.50 sıralarında çıktım diyor. Bu duruşmada da onu söylüyor. Biz itirazımızı yapacağız." dedi.

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        NE OLMUŞTU?

        12 yaşındaki Hande Çinkitaş 4 Ocak 2001’de Kadıköy’deki evinde hunharca öldürüldü. Cinayetten 19 yıl sonra gözaltına alınıp tutuklanan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Ş. Çinkitaş hakkında, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2020’de dava açıldı.

        SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETMİŞTİ

        Açılan bu davada Cumhuriyet savcısı, 6 ay tutuklu kalan ve tahliye olan sanıklar Nezih Çinkitaş ve Ş. Çinkitaş hakkında, “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

        MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

        Kartal Adliyesi’nde 2 yıl önce görülen davada mahkeme, üzerlerine atılı suçları işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle sanıklar Nezih Çinkitaş ve Ş. Çinkitaş’ın, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçlarından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

        DAVA BÖLGE MAHKEMESİNDE

        Mahkemenin beraat kararının ardından dosya istinaf mahkemesine gönderildi. Bugün yapılan üçüncü duruşmada baba Nezih Çinkitaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıktı. Üvey anne Ş. Çinkitaş’a ise beraat kararı verildi.

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