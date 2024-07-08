İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında Hande Çinkitaş'ın (12) başına çekiçle vurulup, boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin davanın duruşması bugün istinaf mahkemesinde görüldü.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bugün görülen üçüncü duruşmaya, baba Nezih ile üvey anne Ş. Çinkitaş katıldı. Duruşmada Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Yılmazer ile avukatı Hasan Kocabey de hazır bulundu.

MAHKEMEDE SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

Mahkemede baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Ş. Çinkitaş dinlendi. Baba Nezih Çinkitaş, ile üvey anne Ş. Çinkitaş yaptıkları savunmada, cinayetle ilgileri olmadığını yeniledi. Savcılık tarafından hazırlanan mütalaada cinayetin, sabah saatlerinde meydana geldiğini ve baba Nezih Çinkitaş’ın olay saatinde evde olduğunu belirterek, baba hakkında en ağır ceza olan ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Baba hakkında bu cezanın verilmesini talep eden savcılık, üvey anne Ş. Çinkitaş hakkında da olay zamanında evde olmadığını belirterek beraat kararının verilmesini istedi.

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MÜEBBET KARARI ÇIKTI

Bugün görülen duruşmada savunmaların ardından mahkemede karar çıktı. Mahkeme, baba hakkında en ağır ceza olan ‘Canavarca hisle öz kızına kasten karşı kasten veya eziyet çektirerek öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, üvey anne Ş. Çinkitaş hakkında da yerel mahkemenin verdiği beraat kararını onadı.