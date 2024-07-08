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        Haberler Dünya Fransa'da seçimin galibi sol ittifakın liderlerinden Melenchon "Filistin'i tanıma" sözünü yineledi | Dış Haberler

        Fransa'da seçimin galibi sol ittifakın liderlerinden Melenchon "Filistin'i tanıma" sözünü yineledi

        Fransa'da dün yapılan erken seçimin ikinci turundan birinci çıkan solcu ittifakın lideri Jean-Luc Melenchon, "Filistin devletini tanıma" sözünü yineledi. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransa'da Filistin destekçisi sol ittifakının seçimden galip çıkmasına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, ittifakın en büyük partisi LFI'nin lideri Melenchon'u hedef aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:09
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        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
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        Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile gidilen erken genel seçimin dün yapılan ikinci turunda sandıktan birinci çıkan ve mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının liderlerinden Jean-Luc Melenchon, "Filistin devletini tanıma" vaadini tekrarladı.

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        Ülkede dün ikinci turu yapılan erken genel seçimde, solcu 4 partinin oluşturduğu ve 178 milletvekili ile mecliste en fazla sandalye sayısına sahip ittifak olan Yeni Halk Cephesi'nin en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) lideri Melenchon, seçim galibiyetinin ardından yaptığı konuşmada, hükümet kurmaya hazır oldukları sinyalini vererek, "Yeni Halk Cephesi'nden bir başbakanımız olacak." dedi.

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        Hükümet olarak ulusal ve uluslararası anlamda "çok sayıda şeye kararname ile" karar verebileceklerini belirten Melenchon, kampanya sürecindeki "Filistin devletini tanıma" sözünü bir kez daha dile getirerek, bu kapsamda yapacakları işler arasında "en hızlı şekilde" Filistin devletini tanımanın yer alacağını söyledi.

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        Aşırı sağa karşı Macron ve solcuların üstü kapalı işbirliğine gittiği dünkü ikinci turda hiçbir ittifak mecliste hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamazken Macron’un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı 150, aşırı sağcı Ulusal Birlik ittifakı ise 125 sandalyenin sahibi oldu.

        Seçim yarışındaki ittifakların mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamaması, farklı siyasi parti ve ittifakların yeni hükümetin kurulması için işbirliğine gitmesini zorunlu kılıyor.

        Seçimin kazananı solcu ittifak Yeni Halk Cephesinin en büyük partisi ve Filistin destekçisi LFI'nin yeni hükümetin kurucu güçlerinden biri olup olmayacağı ise solcu partilerin bölünmeden merkez partilerle kuracağı koalisyona bağlı görünüyor.

        Filistin devletini tanımak, seçimin galibi solcu ittifakın başlıca seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

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        LFI FİLİSTİN'E VERDİĞİ DESTEKLE ÖNE ÇIKIYOR

        İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkede yapılan Filistin'e destek gösterilerinde başı çeken LFI, 6-9 Haziran’da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde olduğu gibi erken genel seçimlerde de Filistin meselesini seçim kampanyasında önemli bir yere koydu.

        Fransa'da Filistin'e destek veren bazı LFI milletvekilleri, "terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı.

        LFI, AP seçimleri için Filistin asıllı Rima Hassan'ı yedinci sıradan aday göstermiş, LFI kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen AP'nin ilk Filistinli üyesinin seçilmesini sağlamıştı.

        İSRAİL HÜKÜMETİ SEÇİM SONUCUNDAN MEMNUN DEĞİL

        İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransa'da Filistin destekçisi sol ittifakının seçimden galip çıkmasına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, ittifakın en büyük partisi LFI’nin lideri Melenchon’u hedef aldı.

        Melenchon'un 7 Ekim saldırılarını kınamayı reddeden bir "İsrail nefretçisi" olduğunu iddia eden Chikli, bu ittifakın Avrupa'yı "derin bir uçuruma sürükleyeceğini" savundu.

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        #Fransa seçimleri
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