A Milli Takım'da 5 futbolcunun piyasa değeri zirve yaptı!
EURO 2024'te başarılı bir performans göstererek Avrupa'nın en iyileri arasına giren A Milli Takımımız'da öne çıkan 5 futbolcu kariyer zirvesi yaptı. Bu isimlerin başında gelen Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Mert Müldür ve Merih Demiral'a biçilen piyasa değerleri yükseldi. 5 futbolcunun toplam değerinin 155 milyon euroyu bulduğu düşünülüyor. İşte detaylar...
- 1
EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Takım'da 5 futbolcu kariyer zirvesini yaşadı.
- 2
ARDA GÜLER 55 MİLYON EURO
A Milli Takım'da 1 gol, 2 asistle EURO 2024'ün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Güler'in piyasa değerinin 55 milyon euroyu bulduğu belirtiliyor. 19 yaşındaki genç futbolcu, EURO 2024'te 3 gole direkt katkı verirken yüzde 88 pas isabetiyle oynadı.
- 3
FERDİ KADIOĞLU BÜYÜLEDİ
Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı sezonu EURO 2024'teki performansıyla taçlandıran Ferdi Kadıoğlu, kendisini turnuvada izleyen Avrupa'nın dev kulüplerini büyüledi.
-
- 4
Borussia Dortmund ve Arsenal'in yakından ilgilendiği milli futbolcunun 40 milyon eurodan az bir bedelle transferinin mümkün gözükmediği konuşuluyor.
- 5
52 kilometrelik toplam koşu mesafesiyle turnuvaya damga vuran Ferdi Kadıoğlu, gol ya da asist katkısı üretemezken yüzde 88'lik pas isabetiyle oynadı.
- 6
BARIŞ ALPER YILMAZ DEĞERİNİ YÜKSELTTİ
Hollanda maçında dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Virgil van Dijk'a zor anlar yaşatan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz da değerini yükselten isimlerden oldu.
-
- 7
Manchester United ve Brighton'ın radarında olduğu belirtilen Barış Alper Yılmaz'ın ise 25 milyon euronun altında bir bedelle transfer olması beklenmiyor.
- 8
Turnuvada yüzde 80'lik pas isabetiyle oynayan Barış Alper Yılmaz, koşu mesafesiyle öne çıkan isimlerden biri oldu. Milli futbolcu, toplam 51.6 kilometrelik koşu mesafesine ulaştı.
- 9
MERT MÜLDÜR DİKKAT ÇEKTİ
EURO 2024'te Gürcistan'a attığı gol ilk haftanın en güzel golü seçilen Mert Müldür de dikkat çeken isimlerden biri oldu.
-
- 10
Savunmadaki performansı ve hücum aksiyonlarında takıma desteğiyle fark yaratan milli futbolcunun da değerini 15 milyon euroya çıkarttığı ifade edildi.
- 11
Mert Müldür, EURO 2024'te 1 gol atarken 15 kez de top çalma başarısı gösterdi. 10 kez ikili mücadele kazanan Mert Müldür'ün pas isabet oranı da yüzde 78 oldu.
- 12
MERİH DEMİRAL YENİDEN AVRUPA'YA DÖNEBİLİR
Merih Demiral ise A Milli Takım için bu turnuvada ikon isimlerden biri oldu.
-
- 13
Suudi Arabistan'da top koşturan ve bugüne kadar 70 milyon euro ile bonservisine en fazla ödenen Türk futbolcusu olan Merih Demiral'a yeniden Avrupa kapıları açılabilir.
- 14
Piyasa değerini 20 milyon euroya çektiği belirtilen Merih Demiral, EURO 2024'te 2 kez gol katkısı verdi.
- 15
5 futbolcunun toplam değerinin 155 milyon euroyu bulduğu düşünülüyor.
-
- 16
- 17
- 18