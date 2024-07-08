Hülya Koçyiğit eşi Selim Soydan çifti Cennet Koyu'nda
Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile tekne tatiline çıktı. Bodrum'a giden Koçyiğit ile Soydan, Cennet Koyu'nda denizin ve güneşin keyfini çıkardı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
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Selim Soydan ile tekne tatiline çıkan Hülya Koçyiğit, Cennet Koyu açıklarına demirledi.
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Güneşin keyfini çıkaran Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.
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Yeşil renkli bir mayo giymeyi tercih ettiği görülen Hülya Koçyiğit, sıcaktan bunalınca eşiyle birlikte kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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Bir süre eşiyle birlikte denizde yüzen 76 yaşındaki Hülya Koçyiğit, daha sonra çıkıp teknenin arka kısmında duş aldı.