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        Haberler Magazin Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü teknede aşka geldi - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü teknede aşka geldi

        Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşları; Esra Akpınar, Bülent Şakrak, Umut Kurt, Melisa İnci, Emircan İğrek ile birlikte, tekneleriyle Cennet Koyu'nda görüntülendi. Arkadaşlarıyla denizin ve güneşin keyfini çıkaran Bastık, bir ara sevgilisiyle romantik anlar yaşadı ve çift birbirlerini öpücüklere boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 08:27 Güncelleme: 08.07.2024 - 08:27
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Zeynep Bastık, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşları; Esra Akpınar, Bülent Şakrak, Umut kurt, Melisa İnci, Emircan İğrek ile birlikte Bodrum'da tekne tatiline çıktı.

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          Cennet Koyu'na demir atan ünlü isimler, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

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          Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, teknenin ön kısmında romantik anlar yaşadı.

        • 4

          Önce birbirlerine sarılan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, daha sonra öpüştü.

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          Samimi halleriyle dikkat çeken çift, daha sonra bulundukları yerden kalkıp teknenin içine girdi.

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          Günü, denize girip sohbet ederek geçiren Esra Akpınar, Bülent Şakrak, Umut kurt, Melisa İnci ve Emircan İğrek de tatilin keyfini çıkardı.

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