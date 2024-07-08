Arda Güler için Maradona benzetmesi
AS gazetesi, Arda Güler'i Hollanda maçındaki performansı nedeniyle Maradona'ya benzetti. Haberde genç oyuncunun çabasının tur için yeterli olmadığı da dile getirildi
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Hollanda maçında Samet Akaydin'ın attığı golde asisti yapan isim olan Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1'den fazla asist yapan 21 yaşından küçük futbolcular arasında dördüncü isim oldu.
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İspanyol basının önde gelen gazetelerinden AS'ta, Güler'in performansı Maradona'ya benzetilirken çabasının yeterli olmadığı şu ifadelerle anlatıldı:
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"Güler yetmedi. De Vrij ve Gakpo'nun iki golü Hollanda'yı, EURO 2004’ten sonra Avrupa Şampiyonası’nda 20 yıldır ulaşamadığı yarı finale taşıdı. Arda Güler bir kez daha neredeyse Maradonavari katkısı ve liderliği ile Türkiye'ye resital verdi. Ancak Madrid’in dahisi yeterli olmadı."
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Bir başka İspanyol gazetesi Marca'da ise Arda için şu ifadelere yer verildi:
"Arda, Avrupa Şampiyonası'ndan ayrılıyor. Er ya da geç herkes ayrılır, ama iyi olanlar iz bırakır. Madridli oyuncu bunu hem sol ayağıyla hem de Türkiye'nin Hollanda'ya attığı golde Akaydın'a asist yaptığı sağ ayağıyla gerçekleştirdi. Türkler için bir başka maç, son maç ve sansasyon yine Arda Güler'di. Arda turnuvanın en iyi gollerinden biri ve iki asistle ayrıldı. Hollanda’ya karşı frikikte harika bir gol daha atabilirdi ancak direk ve kaleci Vergruggen’in mucizevi eli, Güler’in müzesine girecek bir golü daha engelledi."
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Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe ise "Real'in Türk yıldızı Arda Güler, ilk EURO'yu umut verici bir şekilde tamamladı" paylaşımını yaptı.
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ESPN sitesinde ise "Güler ve Yıldız ile EURO 2032’nin ev sahibi Türkiye'nin geleceği parlak. Son turda Avusturya'ya karşı aldıkları galibiyet, 2008'den bu yana ilk eleme galibiyetiydi ancak Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi oyuncuları varken bir sonraki galibiyet için bu kadar uzun süre bekleyemezler. Türkiye, Çekya'nın ardından Euro 2024'teki en genç kadroydu ve başka hiçbir şey değilse bile bu gelecek için iyiye işaret. Henüz 19 yaşında olan Güler, şimdiden bir yıldız ve bunu Hollanda'ya karşı bir kez daha gösterdi" denildi.
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A Milli Takım'da turnuvada gözlerin üzerinde olduğu isim Arda Güler'di.
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Yerli ve yabancı tüm basın mensuplarının, basın toplantılarında ilk soruları Arda Güler hakkında oldu. Arda, oynadığı maçlarda ortaya koyduğu futbol ve aldığı sorumlulukla, ay-yıldızlı ekibin en önemli parçalarından biri olacağını gösterdi.
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Gürcistan karşısında attığı gol ise turnuvanın en güzel golleri arasına girdi.
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ARDA GÜLER: ÇOK ÜZGÜNÜZ
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Millilerin genç yıldızı Arda Güler, müsabakanın son düdüğünün ardından takım arkadaşlarını tek tek teselli etti. Arda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.
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Ay-yıldızlı formayı giymenin çok büyük gurur olduğundan bahseden Güler, “Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceği dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz. İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bur formayı giymek en büyük gurur” ifadelerini kullandı.
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ARDA GÜLER'İN EURO 2024 PERFORMANSI
Samet Akaydin'ın attığı golde asisti yapan isim olan Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1'den fazla asist yapan 21 yaşından küçük futbolcular arasında 4. isim oldu. Turnuva tarihinde Arda Güler'den başka 1'den fazla asist yapan isimler şunlar:
Enzo Scifo (1984)
Cristiano Ronaldo (2004)
Lamine Yamal (2024)
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19 yaşındaki yıldız futbolcu, A Milli Takımımızın çeyrek finalde elenmesiyle birlikte organizasyonu 1 gol ve 2 asist ile tamamladı:
Gürcistan: 1 gol
Avusturya: 1 asist
Hollanda: 1 asist
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