Arda Güler için Maradona benzetmesi

Bir başka İspanyol gazetesi Marca'da ise Arda için şu ifadelere yer verildi:

"Arda, Avrupa Şampiyonası'ndan ayrılıyor. Er ya da geç herkes ayrılır, ama iyi olanlar iz bırakır. Madridli oyuncu bunu hem sol ayağıyla hem de Türkiye'nin Hollanda'ya attığı golde Akaydın'a asist yaptığı sağ ayağıyla gerçekleştirdi. Türkler için bir başka maç, son maç ve sansasyon yine Arda Güler'di. Arda turnuvanın en iyi gollerinden biri ve iki asistle ayrıldı. Hollanda’ya karşı frikikte harika bir gol daha atabilirdi ancak direk ve kaleci Vergruggen’in mucizevi eli, Güler’in müzesine girecek bir golü daha engelledi."