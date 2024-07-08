Sel suları yolu yıktı!
Samsun'da şiddetli sağanak korkutan bir tabloya yol açtı. Kentte bir bağlantı yolu çöktü ve çok sayıda bölge sular altında kaldı
- 1
Samsun'un Terme ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle bağlantı yolu çöktü.
- 2
DHA'nın haberine göre ekipler, yoğun yağışın etkili olduğu bölgede çalışma başlattı.
- 3
Kentin birçok ilçesinde dünden beri sağanak etkili oldu, Terme ilçesine bağlı Uludere Mahallesi'nde sel nedeniyle bağlantı yolu çöktü.
-
- 4
Ekipler Terme genelinde hasar tespit çalışması yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; 7 Temmuz saat 06.00 ile 8 Temmuz saat 06.00 arasında Terme'de metrekareye 108 kilo yağış düştü.
- 5
Diğer yandan MGM, bugün yaşanabilecek sel ve su baskını riskine dikkati çekip, Samsun için 'sarı kod'lu uyarında bulundu.
- 6
Samsun Valiliği de 8 Temmuz Pazartesi günü rüzgar hızının 25-28 deniz miline, dalga yüksekliğinin de 1,8 metreye ulaşacağını belirterek olası boğulma vakalarına karşı duyuru yaptı.
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10