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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Selin ardından 8 kent için kritik uyarı! Yarına dikkat | Son dakika haberleri

        Selin ardından 8 kent için kritik uyarı! Yarına dikkat!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, selin ardından yarın için dikkat uyarısında bulundu. Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 13:26 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:34
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        Selin ardından 8 kent için kritik uyarı! Yarına dikkat!
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        Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        ANİ SEL VE SU BASKININA DİKKAT

        AA'da yer alan habere göre ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, "Samsun’daki kuvvetli yağışlarda mahsur kalan 34 vatandaşımız bulunduğu yerden güvenlikli alanlara tahliye edildi. Ordu Çaybaşı ilçesi Çayır mahallesinde 83 yaşında 1 vatandaşımız, Muş'un Malazgirt ilçesi Bahçeköy köyünde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise 1 vatandaşımız sel sularına kapılarak maalesef hayatını kaybetti" dedi.

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