Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: İşte basketbol potalarının neden 3 metre yükseklikte olduğu!

Basketbol, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından sevilen ve oynanan bir spor. Ancak pek çok kişi, basketbol potalarının neden hep 3 metre yüksekliğinde olduğunu merak ediyor. Bu yüksekliğin belirlenmesinin arkasında ilginç bir hikaye var. Basketbolun nasıl ortaya çıktığını ve pota yüksekliğinin neden bu şekilde belirlendiğini anlamak için bu sporun kökenlerine inmek gerekiyor. Haberimizde basketbolun doğuşunu ve pota yüksekliğinin nasıl ve neden 3 metre olarak belirlendiğini derledik. İşte, detaylar...