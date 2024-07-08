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        Haberler Yaşam Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: İşte basketbol potalarının neden 3 metre yükseklikte olduğu!

        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: İşte basketbol potalarının neden 3 metre yükseklikte olduğu!

        Dünya çapındaki spor salonları, parklar ve araba yollarında basketbol potaları neredeyse her zaman yerden 3 metre yüksekliktedir. Küçük çocuklar için bazı ligler daha kısa potalarda oynatabilir ancak ortaokullardan profesyonel liglere kadar oyun, standart yükseklikteki potalarda oynanır. Peki, bunun sebebi nedir ve neden değiştirilmez? İşte, basketbolun bulunuşu ve potaların neden 3 metre olduğu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:17
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        • 1

          Basketbol, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından sevilen ve oynanan bir spor. Ancak pek çok kişi, basketbol potalarının neden hep 3 metre yüksekliğinde olduğunu merak ediyor. Bu yüksekliğin belirlenmesinin arkasında ilginç bir hikaye var. Basketbolun nasıl ortaya çıktığını ve pota yüksekliğinin neden bu şekilde belirlendiğini anlamak için bu sporun kökenlerine inmek gerekiyor. Haberimizde basketbolun doğuşunu ve pota yüksekliğinin nasıl ve neden 3 metre olarak belirlendiğini derledik. İşte, detaylar...

        • 2

          BASKETBOL NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          Aralık 1891'de Massachusetts, Springfield'daki YMCA Eğitim Okulu'nda, erkeklerin kış aylarında fiziksel olarak formda kalmasını sağlayacak bir kapalı alan oyunu tasarlaması istendiğinde Kanadalı-Amerikalı eğitimci James Naismith'in önerdiği şey, bir topu yarım sepet şeftali sepetlerine atmaktı. Basketbol bu oyundan şekillenerek günümüze kadar geldi.

        • 3

          OYUN ÖNCEDEN 9 KİŞİLİK TAKIMLARDAN OLUŞUYORDU

          İlk başta, oyun dokuzar kişilik takımlarla oynanıyordu (günümüzdeki beş kişilik takımlara karşılık). Oyunda henüz icat edilmemiş olan basketbol topu yerine bir futbol topu kullanılıyordu ve oyuncuların topu sürmelerine izin verilmiyordu, bunun yerine top ellerindeyken hareketsiz durmaları gerekiyordu.

        • 4

          Ancak, pota yüksekliği her zaman yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte kaldı. Başarılı bir atış sonrası topun geri alınması için bir merdiven gerektiren şeftali sepetlerinin yerine demir çemberler kullanıldıktan sonra bile bu yükseklik değişmedi. Peki, neden bu şekilde belirlendi?

        • 5

          BASKET POTALARININ UZUNLUĞU NİYE 3 METRE OLARAK BELİRLENDİ?

          James Naismith’in sepetleri demir korkuluklara monte etme kararı, ilk basketbol oyunundan günümüze kadar süregelen birkaç özellikten biridir. Bu özellik, basketbolun temelini oluşturduğu için oyunun geleneksel tarzı korunmak isteniyor.

        • 6

          BASKETBOLCULAR UZUN OLMASINA RAĞMEN NEDEN DEĞİŞTİRİLMİYOR?

          Yıllar geçtikçe oyun ve oyuncular geliştiğinde, daha ileri düzeydeki oyunlarda potaların yüksekliğini artırma talepleri zaman zaman gündeme geldi. 1947 yılında National Basketball Association (NBA) oyuncularının ortalama boyu yaklaşık 1 metre 88 santimetre iken, 2015 yılında ortalama boy neredeyse 2 metreye yükseldi.

        • 7

          Oyun teknik olarak daha kolay hale gelse de, potaların yüksekliği değiştirilmek istenmiyor çünkü oyun tarzı beğeniliyor. Yani potaların uzunluğunun, geleneksel halinin bozulmak istenmesinden kaynaklandığı söylenebilir.

          Kaynak: Britannica

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