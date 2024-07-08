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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın Paris 2024 kadrosu açıklandı! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın Paris 2024 kadrosu açıklandı!

        Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:06
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        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı.

        Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Pasörler:

        Cansu Özbay

        Elif Şahin

        Smaçörler:

        Ebrar Karakurt

        Hande Baladın

        Meliha Diken

        Tuğba İvegin

        Derya Cebecioğlu

        Orta Oyuncular:

        Eda Erdem Dündar (Kaptan)

        Zehra Güneş

        Aslı Kalaç

        Pasör Çaprazı:

        Melissa Vargas

        Libero:

        Gizem Örge

        +1 Oyuncu:

        Beyza Arıcı

        Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

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        Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

        29 Temmuz

        10.00 Türkiye-Hollanda

        1 Ağustos 2024

        10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

        4 Ağustos 2024

        10.00 Türkiye-İtalya

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