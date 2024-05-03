Berrak Tüzünataç ile Murat Kazancıoğlu'nun Arnavutköy buluşması
Berrak Tüzünataç, Murat Kazancıoğlu ile Arnavutköy'deki bir mekân çıkışında görüntülendi. Tüzünataç, Kazancıoğlu ile ilişkisi olup olmadığı yönündeki sorulara yanıt verdi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Berrak Tüzünataç ile Şevval Şahin'in eski sevgilisi işletmeci Murat Kazancıoğlu, Arnavutköy'deki bir mekânda buluştu.
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Murat Kazancıoğlu ile akşam yemeği yiyen Berrak Tüzünataç, mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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"MURAT ARKADAŞIM"
Berrak Tüzünataç, Murat Kazancıoğlu ile ilgili sorulara; "Murat arkadaşım. Beraber akşam yemeği yedik" yanıtını verdi. Gazetecileri gören Murat Kazancıoğlu ise oradan uzaklaştı.
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