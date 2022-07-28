'Doctor Who'nun yıldızı hayatını kaybetti

2005'te başlayan ve hala devam eden 'Doctor Who' adlı bilimkurgu dizisinde 2007 ile 2010 yılları arasında 'Wilfred Mott' karakterini canlandıran Bernard Cribbins, 93 yaşında hayata veda etti.
AP'nin aktardığına göre; Ünlü yıldızın vefat haberini, Ajan Gavin Barker Associates duyurdu.
Associates, Cribbins için "Bernard'ın İngiliz eğlencesine katkısı tartışmasız. Eşsizdi, neslinin en iyilerini temsil ediyordu ve onu tanımak ve onunla çalışmaktan zevk alan herkes tarafından çok özlenecek." ifadelerini kullandı.
BERNARD CRIBBINS HAKKINDA
1970 film klasiği 'The Railway Children'da istasyon görevlisi 'Albert Perks'i canlandırdı ve Londra'daki Wimbledon Common'da yaşayan bir oyuk yaratık ailesi hakkında 1970'lerin animasyon dizisi 'The Wombles'daki tüm karakterleri seslendirdi.
Cribbins, ayrıca bir dizi kamu bilgilendirme filminde, yol güvenliği sincabı 'Tufty Fluffytail'in sesiydi ve çocuklara yönelik hikaye anlatımı yapan TV dizisi 'Jackanory'de en fazla 100'den fazla görünme rekorunu elinde tuttu.
1928'de kuzeybatı İngiltere'de Oldham'da dünyaya gelen Bernard Cribbins, gençliğinin başlarında okulu bıraktı ve bölgesel repertuar tiyatrosunda sahne yöneticisi ve küçük oyuncu olarak başladı.
Cribbins, Peter Sellers'la birlikte 1960 yapımı komedi 'Two-Way Stretch', 1966 'Doctor Who' yan ürünü 'Daleks Invasion Earth 2150 AD', 1967 'James Bond' sahtekarlığı 'Casino Royale' ve 1972'de Alfred Hitchcock'un son gerilim filmlerinden biri olan 'Frenzy'de rol aldı.
'Carry On' dizisinde de rol alan Bernard Cribbins, klasik sitcom 'Fawlty Towers'ın konuk yıldızıydı ve komedi şarkıları 'Hole in the Ground', 'Right Said Fred' ile en iyi 10 hiti oldu.
Daha genç bir nesil, Cribbins'i, 21. yüzyılın başlarında 'Doctor Who' yeniden canlandırıldığında, 'David Tennant'ın ünvanına sahip doktorunun yoldaşı 'Wilfred Mott' olarak tanıdı. 2013 ve 2015 yılları arasında başka bir BBC çocuk dizisi "Old Jack’s Boat"ta rol aldı ve bu yılın başlarında yaklaşan 'Doctor Who'nun 60. yıl dönümü özel bölümü için sahneler çekti.
'Doctor Who'nun showrunner'ı Russell T. Davies, Cribbins'i "Harika bir oyuncu" olarak hatırladı.
Davies, "Onu tanıdığım için çok şanslıyım." dedi ve "Her şey için teşekkürler eski askerim. Bir efsane dünyayı terk etti." ifadelerini kullandı
Cribbins'in 66 yıllık eşi Gill de geçtiğimiz yıl hayata veda etmişti.
Fotoğraflar: AP
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