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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Berna isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

BERNA ADININ ANLAMI NEDİR?

Berna ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Berna adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Berna isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BERNA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Berna ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Körpe, genç. Şeffaf, temiz, duru. Övünülecek değerde.

BERNA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Berna ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Berna adını koymak caizdir.

BERNA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Berna ismini kullanan 37.457 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Berna ismini kullanan 7.904 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Berna ismini kullanan 2.676 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Berna ismini kullanan 2.974 kişi bulunmaktadır.

BERNA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Berna ismindekilerin liderlik vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk