DOLUNAY KATİLLERİ EN GÜÇLÜ OSCAR ADAYLARINDAN

Martin Scorsese'in bu yıl çıkan son filmi 'Dolunay Katilleri' Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Brendan Fraser gibi ünlü isimlerin yer aldığı ve Cannes Film Festivali'nde uzun süre ayakta alkışlanan yapımlardan birisi. Western suç dramı Oscar yarışının en güçlü adaylarından birisi olarak nitelendiriliyor.