Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Onur Ödülü ünlü yönetmene verilecek
Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "Altın Ayı Onur Ödülü", Para Avcısı, Zindan Adası, The Irishman ve Dolunay Katilleri gibi filmlerin yönetmeni olan Martin Scorsese'ye verilecek.
- 1
ALTIN AYI ONUR ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLACAK
Bu yıl 74'üncüsü düzenlenecek olan prestijli Uluslararası Berlin Film Festivali, 15-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olan Oscar ödüllü Martin Scorsese, Berlinale'de 'Altın Ayı Onur Ödülü'nün sahibi olacak.
- 2
Festival başkanları Carlı Chatrian ve Mariette Rissenbeek, dünyaca ünlü yönetmen için "eşi benzeri olmayan bir model" ifadelerini kullandı.
- 3
DOLUNAY KATİLLERİ EN GÜÇLÜ OSCAR ADAYLARINDAN
Martin Scorsese'in bu yıl çıkan son filmi 'Dolunay Katilleri' Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Brendan Fraser gibi ünlü isimlerin yer aldığı ve Cannes Film Festivali'nde uzun süre ayakta alkışlanan yapımlardan birisi. Western suç dramı Oscar yarışının en güçlü adaylarından birisi olarak nitelendiriliyor.
-