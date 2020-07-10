Daha çok 'Bahçe domatesi nereden alınır, ne yersek bize faydalı olur?' diye düşünüyorum artık. Evde biraz daha kalsak işi evhanımlığına bağlıyorduk. Sağlıklı olduğum için şükrediyorum. 'Nasıl korunurum, doğal beslenip hangi vitaminleri almalıyız?' bunları araştırıyorum.

Ozon tedavisi yaptırmaya başladım. Bağışıklığı güçlendiriyor, kanı temizleyip toksinlerden arındırıyor bu yöntem. Bu süreçte iyi olduğunu düşündüğüm için uygulamak istedim. Tamamen sağlığımı korumaya yönelik bir hayat yaşıyorum.