Berke Üsdiken kimdir, nereli, kaç yaşında?

Güvercin dizisinde Müslüm karakteri ile ilk defa ekran önüne çıkan Berke Üsdiken oyunculuğu ve yakışıklılığı ile insanların beğenisini aldı. Peki Berke Üsdiken kimdir, kaç yaşındadır? İşte oyuncunun merak edilen hayatı...

BERKE ÜSDİKEN KİMDİR?

Berke Üsdiken 27 Nisan 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boğa burcudur. Boyu 1.87 cm'dir. Uzun yıllar tiyatro eğitimi almıştır. Tiyatro sahnesinde yetişmiş ve ilk defa ekran önüne Güvercin dizisi ile çıkmıştır. Güvercin dizisinde Müslüm karakterini canlandırıyor. Dizide Zülüf'ün kardeşidir. Amatör ligde futbolcu ve havalı karakteri canlandırması herkes tarafından beğenilmiştir.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI:

Don Kişot'um Ben-2018

Bedensiz-2018