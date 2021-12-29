"Sana bir elveda bile diyemedim"

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Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in 93 yaşındaki babaannesi Şahide Türe'den acı haber geldi. Dün hayatını kaybeden Türe, son yolculuğuna uğurlandı.

"EN SEVDİĞİNE KAVUŞTU"

Şahide Türe'nin vefat haberi, Berkcan Güven'in babası Burhan Güven tarafından duyuruldu. Burhan Güven, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi... Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin en sevdiği insan, en sevdiğine kavuştu..." ifadelerine yer verdi.

"SENİN SAYENDE BURALARDAYIM"

Ünlü YouTuber da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anneannesine veda etti. Şahide Türe ile birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Güven, duygusal bir yazı kaleme aldı. Berkcan Güven, paylaşımına şu notu düştü:

Bundan 14 sene önce dedemi kaybetmiştik, biraz yalnız yaşadıktan sonra düşüp, felç geçirdin. Tek başına o evde bir gün boyunca yardım bekledin. Hastaneye götürdüğümüzde doktorlar, 'Düzelmez, yürüyemez' dedi ama hiçbirini dinlemedin. Yaşama tutundun. Yaşam sana vurdukça sen daha fazla ayağa kalktın, espriler yaptın, danslar ettin, milyonlarca insanı güldürdün.

Herkes 'anneannesiyle dalga geçiyor' diyordu ama bilmiyorlardı ki beraber o eğlendiğimiz zamanlarla hayata döndün, bana yeni bir hayat verdin. Senin sayende buralardayım, senin sayende bir şeyler üretiyorum. Evde oturup, sadece sohbet ettik ve tüm Türkiye bunları izledi. Sen hiçbir şeyin farkında bile değildin, bir bebek gibi olanları izledin. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrin yoktu. Belki güzel olan tarafı bu doğallığımızdı ama kötü haber dün geldi.

"SANA BİR ELVEDA BİLE DİYEMEDİM"

Hayatımın en anlamlandıramadığım günüydü, hala kabul etmek istemiyorum gidişini. Hala eve gittiğimde yatağındasındır belki diye şartlıyor beynim kendi kendimi. Çok üzgünüm anneannem. Hastalığın ilerlediği için Sapanca'daydın son bir sene, eskisi gibi görüşemedik, sohbet edemedik. İki hafta önce yanına geldim, seni gördüm. Uyuyordun, ben odaya girince direkt geldiğimi anladın. Yarı uykulu bana işaret yaptın, sonrası yok. Bilseydim böyle olacağını gitmezdim. Sana bir elveda bile diyemedi torunun, çok üzgünüm. Dedemin yanındasın artık. Kanatlanıp uçtun, yanımızdan.

Şimdi geriye dönüp, baktığımda bir nesil senin kaybınla üzgün, buruk çünkü onlar kendi anneanneleri Şahide Türe'yi kaybetti. Rahat uyu anneannem... Sen nasıl hayat sana her vurduğunda ayağa kalktıysan, aynısını şimdi ben yapacağım. Yerin cennet, ona hiç şüphem yok. Seni çok seven torunun...

Şahide Türe, YouTuber torunu Berkcan Güven'in videolarında sık sık yer alıyordu.

"BANA EN BÜYÜK DESTEĞİ ANNEANNEM VERDİ"

2019'da anneannesi ile birlikte yer aldığı bu videoyu Instagram hesabından yayınlayan Güven, "Bu işe başladığımda bana en büyük yardım ve desteği veren anneannem ve diğer bütün büyüklerimiz için bir geri dönüş yapmak istedim. Biz gençlerin önünü açan ve bize bu fırsatı veren insanlara geri dönüş yapmak, onlara teşekkür etmek istiyorum. Unutmamak lazım ki yaşlılık uzaktan bakınca asla başımıza gelmeyeceğini düşüneceğimiz bir şey değil, hayatın bir parçası, bir dönemidir." demişti.