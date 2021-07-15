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Berkay Hardal'dan Dilan Telkök'e: Keşke seni çocukken tanıyabilseydim - Magazin haberleri

Berkay Hardal: Keşke seni çocukken tanıyabilseydim

2019'da nikah masasına oturan Dilan Telkök-Berkay Hardal çifti, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini gerçekleştirdi. Sürpriz düğün sonrası paylaşımlarda bulunan 25 yaşındaki Hardal, eşine, "Keşke seni çocukken tanıyabilseydim, seninle çocuk olabilseydim. En neşeli tarafım, siyahımın beyazı, seni seviyorum..." sözleriyle seslendi

15.07.2021 - 10:10 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 'Meleklerin Aşkı' ve 'İstanbullu Gelin' adlı dizilerde rol alan oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. 

  • RÖTARLI DÜĞÜN

    Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Hardal ile Telkök, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini iki gün önce gerçekleştirdi. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Berkay Hardal, ardından eşi ile birlikte çekilen düğün fotoğraflarını romantik bir mesajla yayınladı.

  • "KEŞKE SENİ ÇOCUKKEN TANIYABİLSEYDİM"

    Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara, "Canım kızım, eşim, en iyi arkadaşım... Ömrüm yettiğince o güzel suratının gülmesi için çabalayacağım. Hep sana söylediğim gibi; keşke seni çocukken tanıyabilseydim, seninle çocuk olabilseydim. En neşeli tarafım, siyahımın beyazı, seni seviyorum..." ifadelerini not düştü. Takipçileri Hardal'ın gönderilerini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

  • "HAMİLELİK" İDDİALARI

    İki yıl önce sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan çiftten Telkök'ün paylaşımına bir takipçisi, "Neden acele bir şekilde evlendin, hamile misin?" şeklinde yorum yapmıştı.

  • "DURUMUNUZ İÇLER ACISI!" DEMİŞTİ

    Kullanıcının o yorumuna kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu ise konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu. Dilan Telkök, "Hamile kalmadan evlenmeme durumuna o kadar aşinasınız ki, iki kişinin sadece birbirini sevip, evlenmesine anlam yükleyemiyorsunuz. Durumunuzun bu kadar içler acısı olabileceğini hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullanmıştı.

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