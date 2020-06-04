"NE TARKAN BENİ GÖRDÜ, NE DE BEN ONU..."

Gerçekten demirlerden atlamaya çalışanlar vardı. "Pardon" diyordum onlara nazikçe, "Pardon beyefendi yasak." Rica minnetle dört akşam korumalık yaptım yani. Tarkan’dan 2 kilometre uzaktaydım. Ona en uzak koruma bendim. Ne Tarkan beni gördü, ne ben onu...