Berkan Kutlu: Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'ın Oyuncusu Berkan Kutlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

A Takım oyuncusu Berkan Kutlu, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kutlu, maçı erken kopardıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Prag maçı öncesi önemli bir özgüven oldu bizim için. Ekiple birlikte çok çalışıyorum. Teknik ekibimiz, herkesle beraber çok çalışıp her pozisyona kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz" diye konuştu.