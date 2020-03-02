Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Survivor 2020'de Ünlüler kadrosuna katılan Berkan Karabulut hakkında detaylar haberimizde...

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.