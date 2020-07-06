"HERKES BENDEN KIZ BEBEK BEKLİYOR"

İki oğlu bulunan Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Herkes bunu soruyor. Doğurabileceğim bir tipim mi var? 'Haydi ama bir kız gelsin' diyorlar. Herkes benden kız bekliyor. Sağlıklı olursa, kısmetimde varsa kabulümdür. Çok büyük konuşmaları uzun zaman önce bıraktım.