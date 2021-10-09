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Bergüzar Korel'in baby showerı! Partiye ünlü akını - Magazin haberleri

Bergüzar Korel'in baby showerı

Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan Bergüzar Korel, baby shower partisi düzenledi. Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ünlü oyuncu, beyaz elbisesi ile kamera karşısına geçti

09.10.2021 - 17:49 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Ali ve Han adında iki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor.

  • BERGÜZAR'IN BABY SHOWER'I

    Heyecanları gün geçtikçe büyüyen ikiliden Korel, baby shower partisi düzenledi. Davete Esra Erol, Sema Ergenç ve İrem Kahyaoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı.

  • Partide beyaz bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen Korel (39), yakın arkadaşlarıyla objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.

  • Mutlu anında kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden ünlü oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı.

  • "HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDİ"

    Kız çocuk dünyaya getireceğini duyuran Bergüzar Korel, bebeklerine 'Leyla' adını vereceklerini söylemişti.

    Ünlü oyuncu, "Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda, sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. 'Allah da onun gücünü verecek herhalde' diyorum." diye konuşmuştu.

    Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Korel, "Erkek gebeliği daha zor ve ağrılı. İnşallah böyle devam eder." demişti.

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