"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDİ"

Kız çocuk dünyaya getireceğini duyuran Bergüzar Korel, bebeklerine 'Leyla' adını vereceklerini söylemişti.

Ünlü oyuncu, "Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda, sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. 'Allah da onun gücünü verecek herhalde' diyorum." diye konuşmuştu.

Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Korel, "Erkek gebeliği daha zor ve ağrılı. İnşallah böyle devam eder." demişti.