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Haberler Magazin Bergüzar Korel'den 'paylaşım' çağrısı: Açın mesaj kutularınızı! - Magazin haberleri

Bergüzar Korel'den 'paylaşım' çağrısı: Açın mesaj kutularınızı!

Bergüzar Korel, 10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sebebiyle sosyal medya hesabından "paylaşım" çağrısında bulundu. Bu şekilde yayınlanan adreslere ulaşılmasının daha kolay olduğunu ifade eden oyuncu, "Lütfen açın mesaj kutularınızı ve paylaşın" dedi

Giriş: 09.02.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
Bergüzar Korel'den 'paylaşım' çağrısı: Açın mesaj kutularınızı! - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki deprem meydana gelmişti. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açmıştı.

"AÇIN MESAJ KUTULARINIZI, PAYLAŞIN!"

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Depremzedelerin yardım çağrılarını paylaşımda bulunulmasının önemine dikkat çeken Korel, takipçilerine seslendi. Oyuncu, "Herkes paylaşıyor, ben paylaşsam ne olur?' demeyin! 'Ay, çok kötüyüm, nefes alamıyorum' demeyin! 'Tükendik, bittik...' demeyin! Buz gibi betonların altında evladının elini bırakmayan, çıkmasını bekleyen, cenazesine bile razı olan anne-babalar var. Anne-babalarını kaybetmiş evlatlar var! Bizleri takip eden çok insan var! Açın mesaj kutularınızı, paylaşın! O kadar çok paylaşımlardan görüp, yardıma gidilen enkaz var ki... Lütfen, lütfen, lütfen!" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Instagram

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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