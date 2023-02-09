"AÇIN MESAJ KUTULARINIZI, PAYLAŞIN!"

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Depremzedelerin yardım çağrılarını paylaşımda bulunulmasının önemine dikkat çeken Korel, takipçilerine seslendi. Oyuncu, "Herkes paylaşıyor, ben paylaşsam ne olur?' demeyin! 'Ay, çok kötüyüm, nefes alamıyorum' demeyin! 'Tükendik, bittik...' demeyin! Buz gibi betonların altında evladının elini bırakmayan, çıkmasını bekleyen, cenazesine bile razı olan anne-babalar var. Anne-babalarını kaybetmiş evlatlar var! Bizleri takip eden çok insan var! Açın mesaj kutularınızı, paylaşın! O kadar çok paylaşımlardan görüp, yardıma gidilen enkaz var ki... Lütfen, lütfen, lütfen!" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Instagram

Deprem Dayanışma Özel Sayfası