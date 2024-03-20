Bergen kaç yaşında öldü? Şarkıcı Bergen kimdir, ne zaman nerede, neden öldü?

Bergen kaç yaşında öldü? Şarkıcı Bergen kimdir, ne zaman nerede, neden öldü?

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2022 yılında Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünü oynadığı Bergen filmi ile yüüzne kezzap atılan ve Halis Serbest tarafından öldürülen Bergen’in hayatı yeniden merak edilmeye başladı.

Bergen Kimdir?

Belgin Sarılmışer, sahne adıyla bilinen Bergen, 15 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya geldi. Müzikle olan bağı çok genç yaşlarda başladı ve 17 yaşında iken seslendirdiği türkülerle tanındı. Bu dönemde Ankara'da bir gazinoda sahne almaya başlayarak müzik kariyerine adım attı. Henüz genç yaşta olmasına rağmen, sesi ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Bergen Kaç Yaşında Öldü?

Şarkıcı Bergen, 15 Temmuz 1959 doğumludur. Şarkıcı 30 yaşında kurşunlanarak hayatını kaybetti.

Bergen Özel Yaşamı

1982 yılında, o dönemki sevgilisi Halis Serbes tarafından yüzüne kezzap atıldı. Bu olay Bergen'in hayatını sonsuza dek değiştirdi. Tek gözünü kaybeden ve yüzünde derin yanıklar oluşan şarkıcı Bergen, plastik cerrahi operasyonlar sonucunda yeniden sahnelere dönebildi.

Acı dolu hayat hikayesi ve güçlü sesi ile "Acıların Kadını" olarak anılan Bergen, arabesk müziğin ikonik isimlerinden biri haline geldi. 1986 yılında "Acıların Kadını" albümü büyük bir patlama yaptı ve Bergen'i şöhrete kavuşturdu. Fakat Bergen'in trajik hikayesi 14 Ağustos 1989'da sona erdi. Boşandığı eşi Halis Serbes tarafından Adana'da kurşunlanarak öldürüldü. Bergen'in ölümü, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin en trajik örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ölümünden sonra da şarkıları ve hikayesi ile yaşamaya devam eden Bergen, arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

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Bergen'in hayatı pek çok filme ilham kaynağı olmuştur. Bennu Gerede'nin yer aldığı 1995 yapımı Aşk Ölümden Soğuktur filminden, 2022'de ise Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu Bergen filmine kadar, farklı yapımlarda onun hikayesi ele alınmıştır. Bergen filmi, sadece 10 gün içinde 2.600.000 izleyiciye ulaşarak tüm zamanların en iyi film açılışını yapmış ve birçok rekoru kırmıştır. Aynı zamanda Türk sinema tarihinde en çok izlenen 8. film unvanını da elde etmiştir.

Bergen'in şarkıları, geçmişte birçok usta sanatçı tarafından yeniden yorumlanmıştır. 2022 yılında, onun anısına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Saygı Albümü: Bergen" piyasaya sürülmüştür. Bu albümde, Gülşen, Ceylan Ertem, Melike Şahin, Derya Uluğ, Jehan Barbur, Bade Derinöz, Melek Mosso, Feride Hilal Akın gibi ünlü kadın sanatçılar, klasik Bergen şarkılarını yeniden seslendirmiştir.

Kezzaplı Saldırı

Bergen, hayatının bir döneminde İzmir'de çalışmak üzere bulunurken, eski eşi tarafından azmettirilen bir kiralık katilin kezzaplı saldırısına maruz kaldı. Saldırı anı, Bergen ve annesinin Alsancak'taki New York adlı pavyonun önünde bir taksiye binmeye hazırlandıkları sırada gerçekleşti. Halis Serbest'in tuttuğu kiralık katil tarafından gerçekleştirilen bu vahşi saldırı sonucunda Bergen'e bir kova kezzap atıldı.

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Bergen, olay anını bir mülakatta şu sözlerle anlatmıştır: “O an, iki gözüm birden gitti. Alkollü olduğum için çevremde olup bitenleri algılayamıyordum, sadece çığlıkları duyabiliyordum. 'Suya götürün!' diye sesler duydum ancak kaderime bakın, su kesilmişti. Üzerimdeki giysiler parçalanıp bedenime yapıştı. Her şey çok karanlık oldu, hiçbir şey göremiyordum, gözlerimi açamıyordum. Bir süre sonra bir ekip arabası geldi ve beni Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüler. Hastanede 45 gün boyunca yaralarımın tedavisiyle uğraşıldı.”

Olayın tanığı olan Bergen'in annesi ise şunları dile getirdi: "İki yıl önce kızımı eter kokusu vererek kaçırmıştı. Bergen'e pavyonlarda çalışan bu adamla evlenmesini, onun mutlu olamayacağını defalarca söyledim. Ancak o, 'Bir kere adımı attım, geri dönemem' diyerek beni dinlemedi. Kısa sürede Türk müziği sahnesinde aranan bir sanatçı haline geldi. Damadım, Bergen'in başarısını kıskanarak sürekli huzursuzluk yarattı ve kavgalar çıkardı. Sonunda, ilişkilerinin yürümeyeceğine karar verip boşanmaya karar verdik. Ancak eski eşim, kızımın peşini bırakmadı ve onu sürekli tehdit etti."

Bergen’in Kariyeri

Bergen, güçlü sesi ve hüzünlü şarkılarıyla Türk arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinden biridir. Yaşadığı trajik olaylar şarkılarına yansımış ve onu "Acıların Kadını" olarak anılmaya götürmüştür.

Sen Affetsen Ben Affetmem: Bu şarkı, Bergen'in en bilinen şarkılarından biridir. Sözleri Fahruddin Yolaç tarafından yazılmıştır.

Acıların Kadını: Bu şarkı, aynı adı taşıyan albümün çıkış parçasıdır. Şarkının sözleri Özdemir Ağaçelik'e aittir.

Eğlen Güzelim: Hüzünlü bir aşk hikayesini anlatan bu şarkının sözleri ise Şakir Askan tarafından yazılmıştır.

İnsan Severse: Bu şarkı da ayrılık acısını anlatan bir eserdir. Sözleri ise Yavuz Taplık'a aittir.

Yıllar Affetmez: Bu şarkı, ayrılığın insan üzerindeki derin etkilerini anlatan bir eserdir. Sözleri ise yine Fahruddin Yolaç tarafından yazılmıştır.

İstemiyorum: Bu şarkı, Bergen'in son albümünde yer alan parçalardan biridir. Sözleri ise Cevriye Kara tarafından yazılmıştır.