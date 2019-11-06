"DOĞUMUN HER TÜRLÜSÜ ZOR"

Özellikle de kadınların anneliklerini yargılayacak bir şey hiç değil. Doğumun her türlüsü hem zor, hem yorucu hem de çok keyifli bir süreç. Bütün annelerin istedikleri gibi bir serüven olur umarım.