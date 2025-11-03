'Bereketli Topraklar'da eski hesaplar yeniden ortaya çıktı

SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği; başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen ilk bölüm izleyicileri ekran başına toplayarak övgü dolu yorumlar aldı.

Yıllar önce Bereketoğlu Çiftliği’nde çıkan büyük yangın, Rıza Bereketoğlu’nun ölümüyle sonuçlanmış ve bu olay, Karahanlı ailesiyle aralarındaki düşmanlıkta büyük bir dönüm noktası olmuştu. Yangının ardından ailelerin arasına derin bir nefret duvarı örüldü.

Babasının intikamını almak isteyen Ömer Bereketoğlu’nun silahını alıp Karahanlıların konağına gittiği o gece, Bekir Karahanlı’nın ölümüyle kasabanın kaderi sonsuza dek değişmişti. Olayın ardından Azize Bereketoğlu, ailesini korumak ve daha fazla kan dökülmesini engellemek için kimsenin bilmediği gizli bir anlaşmayla Cemal Karahanlı ile barış sağladı. Fakat iki aile arasındaki sessiz düşmanlık hiçbir zaman bitmedi.

Ömer, hem ailesini hem de topraklarını ayakta tutmak için var gücüyle çalıştı. Kardeşi Salih’i, çocukken bu düşmanlıklardan uzak büyümesi için yurtdışına gönderdi ancak artık Salih’in Adana’ya dönmesi gerekiyordu. Kardeşini yeniden yanına çağıran Ömer, bu dönüşün aileye iyi geleceğini düşünüyordu. Fakat Salih’in Adana’ya ayak basmasıyla birlikte her şey bir anda değişti.

Bereketoğlu ailesinin kan davası geçmişi;

SALİH, ADANA’YA BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ

Salih, Adana’ya döner dönmez Karahanlı torunu Fatma ile tanıştı. Bu tanışma, yıllardır bastırılmış nefreti yeniden alevlendirdi. Salih’in olduğu kafeye giden Bekir, onu Fatma’yla görünce öfkesine yenildi. Mekanı bastı, olay çıkardı.

Fatma’nın araya girmesiyle ortam daha da gerildi; Salih hafif yaralandı. Olayı duyan Ömer, kardeşini korumak için hemen koştu ve Zehra’yı, Bekir’i durdurması için açıkça uyardı. Ancak Zehra için bu olay, yıllar önce Cemal’in gömdüğü intikamı yeniden canlandırmak için bulunmaz bir fırsattı.

Salih Bereketoğlu ile Fatma Karahanlı’nın karşılaşması;

Ömer, Bekir’in yakasına yapıştı;

ZEHRA’NIN PLANI, SAVAŞI YENİDEN BAŞLATMAK ÜZEREYDİ

Zehra, Bekir’i Bereketoğulları’na karşı kışkırttı ve yeniden savaşın fitilini ateşledi. Zehra, Fatma’yı da kendi planına dahil etti. Fatma’nın Salih’le olan arkadaşlığını destekliyor gibi görünse de aslında iki aile arasındaki çatışmayı içten içe büyütüyordu. Salih ve Fatma’nın arkadaşlığı kısa sürede yakınlığa dönüştü. Bu durum Bekir’i çileden çıkardı.