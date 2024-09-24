Benzine zam geldi
Benzin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Benzin fiyatlarına 1 lira 20 kuruş zam yapıldı
Giriş: 24.09.2024 - 09:20 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:20
Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı.
Benzine 1 lira 20 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 42.72 TL, Ankara'da 43.07 TL, İzmir'de 43.53 TL oldu.
Zam pompaya 24 Eylül 00.00'dan itibaren yansıdı.
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