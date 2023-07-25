Benzine zam geldi
Benzinin litre fiyatına ortalama 2.04 lira zam geldi. Son zamla beraber benzin fiyatı son 2 ayda yüzde 70 artmış oldu
Uluslararası akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına ortalama 2.04 lira zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli oldu.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 36.06 liraya, Ankara'da 36.53 liraya, İzmir'de 36.64 liraya, Adana'da 37 liraya, Bursa'da 36.58 liraya ve Diyarbakır'da 37.21 liraya çıktı.
Bugün motorin fiyatında ise bir değişiklik olmadı.
Son zamla beraber benzin fiyatı son 2 ayda yüzde 70 artmış oldu.