SON DAKİKA!

24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Benzine zam geldi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresine 16 kuruş zam yapılacak. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası 'nın (EPGİS) twitter hesabından yapılan açıklamada "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 25/02/ 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Ankara'da ortalama 6.82 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.73 liradan 6.89 liraya, İzmir'de 6.83 liradan 6.99 liraya yükselecek.
KURDAKİ ARTIŞ ETKİLEDİ
İç piyasada akaryakıt pompa satış fiyatlarını; Brent petrol, uluslar arası piyasalarda oluşan motorin ve benzinin ton fiyatı ve dolar kuru belirliyor. Küresel piyasalarda gerek Brent, gerekse de benzin ve motorin fiyatları “dalgalı” sayılabilecek bir seyir izliyor. Brent petrol, bir hafta içinde (20 Şubat) önce 60 doları gördü, ardından yavaş yavaş gevşedi ve halen 57 dolar düzeyinde bulunuyor.
Küresel piyasalarda geçen haftayı benzin (tonu) 560, motorin 516 dolardan kapattı. Hafta içinde önemli bir sıçrama göründü. Perşembe günü benzin 572, motorin de 526 doları gördü. Bu artışa dolar kurunun (6 TL 11 kuruşu aşması) da eşlik etmesi, benzinde 24 kuruşluk bir zammı gündeme getirmişti. Ancak, haftanın son iş gününde ürün fiyatlarının gevşemesiyle benzinde zam ihtiyacı bir miktar azaldı ve 16 kuruşa indi.
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