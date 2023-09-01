Benzine indirim geldi
Benzin fiyatlarında ortalama 98 kuruşluk indirime gidildi
Giriş: 01.09.2023 - 07:51 Güncelleme: 01.09.2023 - 07:55
Benzin fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 98 kuruşluk indirime gidildi.
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 36.80 liraya geriledi. Benzinin litresi Ankara'da 37.35 lira, İzmir'de 37.47 lira, Bursa'da 37.40 lira, Adana'da 37.80 lira, Antalya'da 37.98 lira, Diyarbakır'da ise 38.03 lira oldu.
Motorin fiyatında bugün bir değişikliğe gidilmedi.