Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre 4 Şubat itibariyle benzine yapılacak litre başına 8 kuruşluk artış geri çekildi. Buna göre Tüpraş'ın rafineri çıkış fiyatına yapacağı fiyat artışından vazgeçildi.

TÜPRAŞ'TAN FİYAT REVİZYONU

Tüpraş, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada "4 Şubat Salı gününden gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzinde 8 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir. Değişiklik pompa satış fiyatlarına yansıyacaktır" demişti. Bu bağlamda bu gece yarısından itibaren 8 kuruşluk zam yapılması bekleniyordu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada sözkonusu artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtilmişti. Ancak son dakika gelişmesine göre planlanan benzin fiyatındaki artıştan vazgeçildi.

SİYAH ÜRÜNLERDE FİYAT İNDİRİMİ

Öte yandan yine bu gece gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı kalorifer yakıtında 8, fuel oilde 10, yüksek kükürtlü fuel oilde 5 kuruş indirime gidilecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.