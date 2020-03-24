24 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerEnerjiSon dakika haberi... Benzinde indirim bekleniyor - haberler

Bu gece benzinde indirim bekleniyor

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 22 kuruş indirim bekleniyor. Yapılacak bu indirimle, benzin ile motorin arasındaki fark biraz daha açılacak, halen 7 kuruş olan fark, 29 kuruşa kadar çıkacak. Motorinde ise herhangi bir fiyat hareketi yok. Olcay Aydilek'in haberi

24.03.2020 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
son dakika

Uluslar arası piyasalarda benzinin tonu dün bir kez daha sert biçimde düştü. 223 dolardan 179 dolara kadar geriledi. Bu gece benzinde 22 kuruş indirim bekleniyor. Motorinde bir fiyat hareketi beklenmiyor. Bu gece yapılacak indirim sonrasında benzin, motorinden 29 kuruş daha ucuz olacak.

Dünya genelinde koronavirüs etkisiyle araç trafiğinde yaşanan azalma, benzin ve motorin fiyatlarını düşürüyor. Küresel piyasalarda tonu benzinin 223 dolardan 179, motorinin 295 dolardan 283 dolara kadar geriledi.

Benzinde görülen bu şok düşüş, iç piyasada pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Hesaplanan indirim tutarı, her litrede 22 kuruş düzeyinde… İndirimin, bu gece fiyata yansıtılması bekleniyor.

Motorinde, bu aşamada bir fiyat hareketi söz konusu değil. Uluslar arası piyasalarda aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda motorinde de indirim gündeme gelecek.

FARK AÇILIYOR

Benzin ile motorin arasında halen (akaryakıt dağıtım şirketine ve bölgesine göre değişmekle birlikte) 7 kuruş fiyat farkı bulunuyor. Bu gece yapılacak indirim sonrasında benzin, motorinden 29 kuruş daha ucuz olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tanesi 30 lira! Koronavirüs sonrası yok satıyor
Tanesi 30 lira! Koronavirüs sonrası yok satıyor
Başı dertten kurtulmuyor! Ev sahibinden icra davası
Başı dertten kurtulmuyor! Ev sahibinden icra davası
İstanbul'da hareketli dakikalar... Karantinadan kaçtı
İstanbul'da hareketli dakikalar... Karantinadan kaçtı
Dikkat! İşte gün gün koronavirüs belirtileri
Dikkat! İşte gün gün koronavirüs belirtileri
Osmaniye'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Osmaniye'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Eski belediye başkanı 2 kişi öldürüp, intihar etti
Eski belediye başkanı 2 kişi öldürüp, intihar etti
Eski patrona 450 liralık alacak kurşunu
Eski patrona 450 liralık alacak kurşunu
Silahlı saldırganlar bekçilerle çatıştı: 3 yaralı
Silahlı saldırganlar bekçilerle çatıştı: 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X