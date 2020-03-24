Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Uluslar arası piyasalarda benzinin tonu dün bir kez daha sert biçimde düştü. 223 dolardan 179 dolara kadar geriledi. Bu gece benzinde 22 kuruş indirim bekleniyor. Motorinde bir fiyat hareketi beklenmiyor. Bu gece yapılacak indirim sonrasında benzin, motorinden 29 kuruş daha ucuz olacak.

Dünya genelinde koronavirüs etkisiyle araç trafiğinde yaşanan azalma, benzin ve motorin fiyatlarını düşürüyor. Küresel piyasalarda tonu benzinin 223 dolardan 179, motorinin 295 dolardan 283 dolara kadar geriledi.

Benzinde görülen bu şok düşüş, iç piyasada pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Hesaplanan indirim tutarı, her litrede 22 kuruş düzeyinde… İndirimin, bu gece fiyata yansıtılması bekleniyor.

Motorinde, bu aşamada bir fiyat hareketi söz konusu değil. Uluslar arası piyasalarda aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda motorinde de indirim gündeme gelecek.

FARK AÇILIYOR

Benzin ile motorin arasında halen (akaryakıt dağıtım şirketine ve bölgesine göre değişmekle birlikte) 7 kuruş fiyat farkı bulunuyor. Bu gece yapılacak indirim sonrasında benzin, motorinden 29 kuruş daha ucuz olacak.