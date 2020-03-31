Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 8 kuruş, benzinde ise 10 kuruş olarak yansıyacak.

Koronavirüs salgını sonrasında ekonomilerde yaşanan durgunlaşma ve taşıt trafiğinin belirgin biçimde azalması küresel ölçekte benzin ve motorin talebine de yansıyor. Talebin düşmesine bağlı olarak akaryakıt fiyatları da geriliyor. Benzinin tonu 202 dolardan, 182 dolara düştü. Motorinin tonu da 300 dolardan 284 dolara geriledi.

FARK AÇILDI

Yapılan bu indirim sonrasında benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı daha da açıldı. Benzin, halen (dağıtım şirketi bazında ve bölgesel küçük fiyat farklılıkları olabilir) 5 TL 22, motorin 5 TL 46 kuruştan satılıyor. İndirim sonrasında benzin 5 TL 12 kuruş olacak. Motorin ise 5 TL 38 kuruş olacak. Benzin, bir sonraki aşamada gündeme gelecek yeni indirimle birlikte 5 TL’nin altını görecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.