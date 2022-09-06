Benzin ve motorine zam geldi. Benzinin litre satış fiyatı 55, motorinin litre fiyatı ise ortalama 69 kuruş zamlandı.

Son zamların ardından bugün itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında ortalama satış fiyatı 19.21, motorinin satış fiyatı ise 25.21 liraya çıktı.