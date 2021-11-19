Benzin ve motorinde zam bekleniyor

Dolar dün 11.30 lirayı aşarak rekor kırdı. Diğer yandan Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1'in üzerinde artarak 82 doları aştı.

Bu gelişmelerin ardından bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 52 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 50 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Zamların tamamı eşel mobilde sistemi dahilinde ÖTV'nin sıfırlanması sebebiyle artık tamamen pompaya yansıyor.