Petrol fiyatları uluslararası piyasalarda 71,59 dolardan işlem görüyor. Öte yandan Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indireceğine ilişkin tahminler güçlü kalmaya devam ederken, ABD'de açıklanan verilerin dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde resesyon endişelerini artırması, piyasa oyuncularının talep iştahını azaltarak petrol fiyatlarının yükselişini sınırlıyor. Peki, tüm bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarını nasıl etkiliyor? İşte, 10 Eylül 2024 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...