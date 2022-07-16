Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Benzin fiyatlarına indirim, LPG'ye zam! 16 Temmuz 2022 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ile motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatlarına indirim, LPG'ye zam! 16 Temmuz Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yönünü yukarıya çeviren brent petrol fiyatı 99 dolara kadar gerilirken akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin fiyatlarına beklenilen indirim gelirken LPG fiyatlarına ise zam haberi geldi. İşte, 16 Temmuz 2022 güncel motorin, benzin fiyatları ve LPG fiyatları...

16.07.2022 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip edilirken brent petrol piyasasında gözlemlenen dalgalı seyir akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. 8 Temmuz günü motorin fiyatlarına indirim uygulanırken 9 Temmuz'da ise zam uygulanmıştı. Uluslarası piyasalarda brent petrol fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yeniden 100 doların altını test ederken akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi oluştu. Benzin fiyatlarına 1,5 liranın üzerinde indirim yapılırken LPG fiyatlarına ise zam uygulandı. İşte, şte, 16 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, benzin ve LPG fiyatları...

  • PETROLDE DÜŞÜŞ YÜZDE 5'İ AŞTI!

    Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin güçlenmesiyle talebin azalacağına yönelik endişelerle düşeş geçti. Ham petrol fiyatı 11 Mayıs gününden itibaren ilk kez 100 doların altına düştü.

    Dünya genelinde görülen yükselen enflasyon ve resesyon endişeleri küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyelerine gerilerken ons altın ve borsalarda yüzde 3'e varan düşüşler var. Dolar endeksi ise 106 puanı aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Enerji belirsizliği yaşayan Avrupa'da, Norveç'te gaz endüstri çalışanlarının grevinin de etkisiyle Euro/dolar çaprazı 1,02'li seviyelere indi. Resesyon endişelerin enerjiye olan talebi düşüreceği beklentisiyle petrolde günlük düşüş yüzde 5'i aştı.

  • MOTORİN FİYATLARINA ÖNCE İNDİRİM SONRA ZAM!

    Motorin (mazot) grubuna 8 Temmuz Cuma günü geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruş indirim geldi. Bu indirim ile beraber motorin litre fiyatı 25 lira'nın altına geriledi.

    9 Temmuz Cumartesi günü itibariyle motorin fiyatına 81 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt zammının ardından motorin fiytları yeniden 25 liranın üzerine çıktı.

  • BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM!

    Brent petrol fiyatının 99 dolara kadar gerilemesiyle birlikte benzin fiyatlarına 1 lira 55 kuruşluk indirim uygulandı. 14 Temmuz günü itibariyle uygulanan son akaryakıt indirimiyle birlikte benzin fiyatları 23 lira seviyelerine geriledi.

  • LPG FİYATLARINA ZAM!

    Piyasalardeki düşüşle beraber benzine indirim gelirken LPG fiyatlarına ise zam geldi. 14 Temuz'dan itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 30 kuruş zam yapıldı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.